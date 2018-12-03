Стартовала регистрация участников на соревнования серии Timerman

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Регистрация участников на новый сезон серии спортивных мероприятий Timerman стартовала 30 ноября, сообщает пресс-служба организаторов.

Ночной лыжный забег в Богатых Сабах 26 января откроет сезон в следующем году.

«Самым ярким событием зимнего спортивного календаря станет фестиваль зимних видов спорта Snow Fest, который будет проводиться впервые на территории cпортивно-оздоровительных комплексов „Ян“ и „Снежинка“ города Альметьевск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Самое крупное беговое событие Татарстана Ак Барс Банк Казанский марафон-2019 будет проходить 5 мая.

«За весь сезон планируется проведение 7 беговых стартов, где каждый участник, преодолевший дистанцию, получит эксклюзивную медаль. Медали будут отличаться друг от друга по дизайну, но в конце сезона соберутся в единый пазл», — рассказал директор серии Timerman и Казанского марафона-2019 Вадим Янгиров.

Отмечается, что изюминкой серии станет старт для триатлетов Timerman Full, который состоится 31 августа и охватит четыре субъекта Татарстана — Казань, Иннополис, Зеленодольск и Свияжск.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.