(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). С начала года в Казани под колесами автомобилей погибли 24 человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«С целью популяризации ношения одежды со световозвращающими элементами с 3 по 12 декабря в Казани пройдут рейдовые тематические мероприятия с участием отрядов юных инспекторов движения и активистов "Российского движения школьников". Горожанам и гостям столицы расскажут о необходимости ношения светоотражателей и покажут, как их использовать», – рассказал агентству начальник отдела ГИБДД Игорь Новиков.

По статистике, каждое второе ДТП в республике – это наезд на пешехода. В этом году под колесами авто погибли 24 человека и различные травмы получили 628 пешеходов. ГИБДД Казани призывает пешеходов стать «заметнее» для водителей, носить светоотражатели и не забывать перед выходом на дорогу убедиться, что автомобиль находится на безопасном расстоянии.

«Многочисленными исследованиями подтверждено, что световозвращающие элементы обеспечивают "видимость" пешехода на расстоянии до 350 метров. Это дает возможность водителю избежать наезда», – уточнил Игорь Новиков.



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