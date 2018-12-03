Татар-информ

3 декабря 2018, 15:40

Спорт

Два игрока «Ак Барса» в составе дивизиона Харламова примут участие в Матче звезд КХЛ

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Спорт

Два игрока «Ак Барса» в составе дивизиона Харламова примут участие в Матче звезд КХЛ

Мастер-шоу КХЛ и Матч звезд состоятся 19 и 20 января соответственно.

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Два игрока «Ак Барса» — Владислав Подъяпольский и Пол Постма — в составе дивизиона Харламова примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Выбор хоккеистов для участия в Неделе звезд хоккея проходил в три этапа. Сначала болельщики путем голосования определили по два защитника и два нападающих в сборную каждого из дивизионов. Затем голкипера, защитника и форварда каждого дивизиона назвали представители СМИ. Последние 16 игроков (один вратарь, защитник и два нападающих) были выбраны решением Лиги. Также команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится в Нижнекамске.

Дивизион Харламова.

Вратари: Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ), Владислав Подъяпольский («Ак Барс», выбор КХЛ);

Защитники: Пол Постма («Ак Барс», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор болельщиков), Виктор Антипин («Металлург», выбор СМИ), Денис Баранцев («Торпедо», выбор КХЛ);

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков), Виталий Кравцов («Трактор», выбор СМИ), Юусо Пуустинен («Нефтехимик», выбор КХЛ), Стеффан Да Коста («Автомобилист», выбор КХЛ).

Дивизион Боброва.

Вратари: Юлиус Гудачек («Спартак», выбор СМИ), Магнус Хелльберг (СКА, выбор КХЛ);

Защитники: Мэтью Майоне («Динамо» Рига, выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор болельщиков), Сами Лепистё («Йокерит», выбор СМИ), Миика Койвисто (ХК «Динамо» Москва, выбор КХЛ);

Нападающие: Линус Виделль («Динамо» Рига, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий (ХК «Динамо» Москва, выбор СМИ), Александр Хохлачёв («Спартак», выбор КХЛ), Александр Барабанов (СКА, выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ), Константин Барулин (ХК «Сочи», выбор КХЛ);

Защитники: Якуб Накладал («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Александр Елесин («Локомотив», выбор СМИ), Кристиан Хенкель («Динамо» Минск, выбор КХЛ);

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Андрей Локтионов («Локомотив», выбор болельщиков), Миро Аалтонен («Витязь», выбор СМИ), Михал Ржепик («Слован», выбор КХЛ), Эрик О’Делл («Сочи», выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева.

Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор СМИ), Игорь Бобков («Авангард», выбор КХЛ);

Защитники: Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Даррен Диц («Барыс», выбор болельщиков), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь РС», выбор СМИ), Ян Коларж («Амур», выбор КХЛ);

Нападающие: Сергей Широков («Авангард», выбор болельщиков), Илья Михеев («Авангард», выбор болельщиков), Антон Бурдасов («Салават Юлаев», выбор СМИ), Роман Старченко («Барыс», выбор КХЛ), Никита Михайлов («Сибирь», выбор КХЛ).

Мастер-шоу КХЛ и Матч звезд состоятся 19 и 20 января соответственно.

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