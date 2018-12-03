Ахат Урманов стал советником гендиректора КАМАЗа

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Заместитель председателя Правления ПАО «КАМАЗ» Ахат Урманов стал советником гендиректора компании Сергея Когогина. Соответствующая информация размещена на сайте предприятия.
«Заместитель председателя Правления ПАО „КАМАЗ“ Ахат Урманов покидает свой пост в связи с переходом на новую работу», — говорится в сообщении.
На должности советника главы КАМАЗа Урманов сконцентрируется на отдельных проектах развития бизнеса.
Ранее он занимался вопросами финансов, продаж, международного сотрудничества, управления совместными предприятиями, а также темами цифровизации и венчурного инвестирования.