Казань, Альметьевск и Лаишево возглавили рейтинг социально-экономического развития в РТ

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Казань, Альметьевск и Лаишево стали лидерами рейтинга социально-экономического развития за январь – октябрь. Специалисты Минэкономики РТ подготовили рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов, сообщает пресс-служба ведомства.



В основу рейтинга легло три показателя – снижение уровня зарегистрированной безработицы, увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию.



Среди муниципальных образований наиболее высокие результаты по отгруженной продукции показал Альметьевский район (3716,91 тысяч рублей), Нижнекамский (1739,20 тысяч рублей) и Новошешминский (1354,32 тысяч рублей). В расчете на душу населения объем отгруженной продукции в среднем по республике составил 591,71 тыс. рублей.



По состоянию на 1 ноября уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 0,48%. Наименьший уровень безработицы зарегистрирован в Лаишевском (0,14%), Актанышском (0,16%) и Буинском (0,22%) районах.



За январь – октябрь в Татарстане введено в эксплуатацию 0,50 квадратных метров общей площади жилья на душу населения. Наибольшая площадь введена в Пестречинском (3,602 квадратных метров), Тукаевском (2,227 кв. метров) и Лаишевском (2,192 кв. метров) районах.

Положительные результаты за восемь месяцев показал Апастовский район. Он поднялся на восемь позиций, Атнинский район – на семь, Кукморский – на шесть.

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