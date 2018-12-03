В Набережных Челнах судят мужчину, который восемь раз ударил соседа ножом из-за спора о парковке

(Набережные Челны, 3 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах начался суд над мужчиной, который ударил соседа восемь раз ножом из-за ссоры по поводу парковки.

Поножовщина произошла 14 октября в 21-м комплексе в подъезде дома № 24б. Встретившись с 32-летним соседом возле лифта, мужчина сделал ему замечание по поводу его привычки парковать свою иномарку на тротуаре, впритык к детской площадке или у подъезда.

Реакция водителя «Муцибиси» была неадекватной – он набросился на критика с ножом. Нанес ему восемь ножевых ранений. Кровопролитие удалось остановить жильцам, которые выбежали на шум. Преступник с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан полицией. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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