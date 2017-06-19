В Набережных Челнах утвердили перечень дорог, которые отремонтируют в 2019 году

(Набережные Челны, 3 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошли публичные слушания по утверждению перечня дорог, которые будут капитально отремонтированы в 2019 году. Средства на обновление дорожной инфраструктуры планируется получить в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Так, в перечень программы на 2019 год включены следующие участки: 2,6 км Альметьевского тракта, 4,2 км проспекта Мусы Джалиля, 4,8 км Набережночелнинского проспекта и 6,2 км проспекта Мира.

По утверждению экспертов, на всех перечисленных дорогах есть дефекты верхнего слоя покрытия, имеется колейность, разрушено асфальтобетонное покрытие, бортовой камень частично или полностью поврежден.

Нуждаются в капитальном ремонте местные проезды. В отдельных местах необходимо переустройство въездов и выездов для разгрузки местных проездов. Особенно актуальна данная проблема для 7 и 11-го комплексов. Требуется также уделить внимание трамвайным переездам. Остро нуждаются в ремонте и магистральные тротуары города.

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