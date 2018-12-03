60-квартирный соципотечный дом в Лаишевском районе готовится к заселению

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). 60-квартирному жилому дому № 5 с наружными инженерными сетями в Лаишевском районе выдано заключение о соответствии проектной документации, сообщает пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ.
Новостройка соответствует всем требованиям энергетической эффективности, имеет автоматическую систему учета энергоресурсов.
Застройщиком объекта выступила некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ». Общая площадь квартир с летними помещениями составляет 2,3 тыс. квадратных метров.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Азнакаево заселили 60-квартирный соципотечный дом. Также капитальный ремонт домов в Татарстане выполнен на сумму 5,3 млрд рублей.