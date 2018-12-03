(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Дамир Губайдуллин). Третий Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest» состоится в октябре 2019 года в Казани. Мероприятие будет посвящено юбилею театра кукол «Экият» — в следующем году знаменитому казанскому театру исполнится 85 лет. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный режиссер театра Ильдус Зиннуров.

«На празднике особенно хотелось бы видеть башкирских коллег, с которыми мы периодически проводим обменные гастроли. Мы все знаем, что кукольный театр республики Башкортостан — один из самых лучших и уважаемых в стране, там также регулярно проводятся традиционные кукольные фестивали, поэтому очень рады будем видеть его артистов на нашем празднике», — сообщил Ильдус Зиннуров.

Также Зиннуров отметил, что на фестивале традиционно ожидаются выступления театров кукол из таких стран, как Беларусь, Туркменистан, а также из Екатеринбурга, Владимира и других городов.

Организаторами Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest» по традиции выступят Министерство культуры РТ, Союз театральных деятелей России и Татарстана, а также Татарский государственный театр кукол «Экият». Фестиваль носит имя популярного героя татарского фольклора Шомбая. Впервые мероприятие прошло в Казани в сентябре 2013 года.

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