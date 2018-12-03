Елена Кривопатре

3 декабря 2018, 14:43

Происшествия

Похититель иконы из казанского храма отправился в колонию строгого режима

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Происшествия

Похититель иконы из казанского храма отправился в колонию строгого режима

Фото: Елена Кривопатре

Павел Русскин уже был судим за кражи из церковных лавок.

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Советский районный суд Казани отправил похитителя иконы в колонию строгого режима на год и восемь месяцев.

Икона была украдена в сентябре из казанского храма Святого князя Александра Невского. Подсудимый 29-летний Павел Русскин признался, что его интересовала не сама икона, а ювелирные украшения, которые висели на ней. Драгоценности прихожане жертвовали образу Святой Матроны Московской в знак благодарности за чудеса. При иконе хранились: золотая цепочка, два кольца и два металлических крестика, которые не представляют никакой материальной ценности. Общий ущерб был оценен в 48 тысяч рублей. К слову, все награбленное подсудимый вернул.

Потерпевшим по делу был признан настоятель храма – отец Владимир (Понамарев). По его словам, никаких претензий к Русскину у него нет, так как ущерб был полностью возмещен, а самое ценное для прихода – икона Святой Матроны – не пострадала.

«Как мне известно, это не первое его подобное преступление. Он не просто согрешил, он оступился, привел себя к душевной беде», – заявил в зале суда отец Владимир.

Во время процесса подсудимый несколько раз попросил прощения у священнослужителя, однако его раскаяние возмутило судью.

«Русскин, поясните, что у вас за отношение к Русской православной церкви? Кражи откуда были совершены до этого?», – спросила судья.

Подсудимый тихо пробормотал под нос что-то невнятное. Выяснилось, что в 2016 году он был осужден условно на два года, а в 2017 году отправлен в колонию на восемь месяцев за два эпизода кражи из церковных лавок.

Судья, обращая внимание на эти факты, спросила настоятеля храма, какое наказание он посчитал бы справедливым для такого рецидивиста.

«Мне трудно отвечать на такой вопрос. Я желаю, чтобы он больше не воровал. Есть много способов честно заработать себе на жизнь», – ответил отец Владимир.

Он рассказал, что с 2001 по 2014 год работал тюремным священником и не первый раз сталкивается с преступниками. Также он добавил, что те, кто покушаются на святые места, обычно плохо заканчивают.

«Исторический факт – человек, который украл Казанскую икону Божией Матери сошел с ума и умер от чахотки через несколько лет после заключения под стражу. На территории колонии, в которой я работал, один из сотрудников колонии грубо зашел в алтарь, находящийся на территории церкви. У него была возможность зайти через другие двери, но он зашел там, где проводится само богослужение. Через два дня он трагически погиб, упав с крыши на своей даче. Я думаю, что он (подсудимый – прим. Т-и) из этих фактов сделает какие-то выводы», – отметил священник.

Русскин выслушал священника, опустив голову. Позже ему предоставили право на последнее слово.

«Уважаемый суд, хочу попросить прощения. Мой поступок не находит оправдания. Хочу попросить не лишать меня свободы и назначить мне наказание в виде исправительных работ или условного срока. Скоро у меня родится ребенок – это сильно повлияет на мою дальнейшую жизнь. В содеянном раскаиваюсь», – сказал он.

Гособвинитель попросил отправить подсудимого в колонию строго режима на два года, учитывая как смягчающие обстоятельства чистосердечное признание и раскаяние. 

Судья удалилась в совещательную комнату и в тот же день вынесла приговор, который оказался немного мягче, чем запрашивал прокурор – один год и восемь месяцев заключения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 20 сентября в полицию поступило сообщение о краже из одного из казанских храмов. Неизвестный взломал окно, проник в помещение и украл икону Святой Матроны и золотые изделия, находившиеся в ней. Подозреваемого задержали по горячим следам в Йошкар-Оле.
 

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