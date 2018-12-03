Студентка КГАСУ победила в международном архитектурном конкурсе

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Студентка КГАСУ Анастасия Маслова победила в международном архитектурном конкурсе International VELUX Award в проектной номинации «Дневной свет в архитектуре», за работу татарстанской участнице вручили 5 тыс. евро, сообщает Минобрнауки РТ.

Кроме Масловой, в конкурсе участвовали еще две студентки казанского вуза, которые представляли проект в исследовательской номинации, однако жюри выбрало победителем участниц из Китая.

International VELUX Award проходит в рамках ежегодного Всемирного фестиваля архитектуры, который собирает лучших представителей профессии со всей планеты.

Первый этап конкурса проводился в 5 регионах — Западная Европа, Восточная Европа и Средняя Азия, Азия и Океания, Америка, Африка — в результате него жюри выбрало по одному победителю в двух номинациях.

Всего на конкурс студенты из 250 архитектурных школ подали 600 проектов. Среди российских вузов участие принимали Московский архитектурный институт, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и другие, однако они не смогли пройти в мировой финал.

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