Татар-информ

3 декабря 2018, 13:52

Общество

Число татарстанцев, сдающих экзамен по WorldSkills, в 2019 году вырастет до 3 тыс. человек

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Общество

Число татарстанцев, сдающих экзамен по WorldSkills, в 2019 году вырастет до 3 тыс. человек

Фото: архив, tatarstan.ru

В Доме Правительства РТ прошло заседание Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Казани чемпионата мира по рабочим профессиям.

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Не менее 3 тыс. учеников профессиональных образовательных организаций Татарстана сдадут в 2019 году демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. В текущем году таких учеников было лишь 1,2 тыс. человек. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов в ходе заседания в Правительстве Татарстана.

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Во время своего выступления министр напомнил, что движение WorldSkills развивается в Татарстане с 2013 года.

«По сравнению с 2016 годом почти в 3 раза увеличилось количество компетенций, представленных на региональных чемпионатах, и более чем в 2 раза увеличился охват на них конкурсантов и экспертов. Массово пропускать через систему оценки WorldSkills позволяют демонстрационные экзамены. В 2017 году Татарстан стал пилотным регионом по апробации демонстрационного экзамена, в 2018 году в них приняли участие более 1,2 тыс. обучающихся из 47 образовательных организаций. Планируется, что в 2019 году такую аттестацию пройдут не менее 3 тыс. обучающихся из 60 профессиональных образовательных организаций республики по 40 компетенциям WorldSkills», – доложил Бурганов.

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В Доме Правительства РТ сегодня прошло заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению WorldSkills-2019. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству пройдет в Казани 22 – 27 августа 2019 года. Ожидается, что участниками и гостями чемпионата станут более 200 тыс. человек.

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