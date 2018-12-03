(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). После отмены концерта IC3PEAK в Казани возбуждено уголовное дело, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, речь идет о статье Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной культуры».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 23 ноября неизвестный сообщил в спецслужбы о том, что в клубе, где должен был состояться концерт, заложено взрывное устройство. В целях безопасности людей эвакуировали из здания, а концерт был отменен.

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