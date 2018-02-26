Материнский капитал вырастет почти до 470 тыс. рублей в 2020 году

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Материнский капитал впервые с 2016 года будет проиндексирован в 2020 году и вырастет почти до 470 тыс. рублей. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«С 2020 года заложена индексация материнского капитала. Сегодня материнский капитал составляет 453 тыс. рублей, но он увеличится почти до 470 тыс. рублей в 2020 году», — сказал парламентарий.

Айрат Фаррахов добавил, что в 2019 году индексация материнского капитала не предусмотрена, и он также будет составлять около 453 тыс. рублей.

Материнский капитал был принят как мера поддержки рождаемости и молодых семей в 2007 году. Тогда он составлял 250 тыс. рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.