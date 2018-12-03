На чемпионате России по киокусинкай впервые победил спортсмен из Татарстана

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). 2 декабря в городе Нововоронеж состоялся чемпионат России по киокусинкай, на котором в дисциплине «синкекусинкай» победу одержал челнинец Вячеслав Соловьев, сообщает Филиал Российского Союза боевых искусств по РТ.



Спортсмен недавно перешел из категории «юниоры», где становился победителем первенства мира в категории «мужчины». Вячеслав с детства тренируется у супругов Павла и Татьяны Козловых в СДЮСШОР 12 города Набережные Челны.



В прошлом году Соловьев стал номинантом Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Алтын Билбау» – «Золотой пояс» в номинации «Лучший спортсмен года», а его тренер Павел Козлов победил в номинации «Лучший тренер года» и получил высшую награду в области боевых искусств, став лауреатом премии «Золотой пояс».





Титул чемпиона России по киокусинкай в разделе «кумитэ» (свободный спортивный поединок) в дисциплине «синкекусинкай» впервые завоевал спортсмен нашей республики. Теперь Вячеслав Соловьев будет представлять Россию на чемпионате мира.



Киокусинкай – официальный вид спорта в Российской Федерации и является одним из самых силовых стилей каратэ. Поединки проходят в полный контакт с максимальным количеством ударной и защитной техники рук и ног, а также минимальным количеством запрещенных действий.



В чемпионатах по киокусинкай практически отсутствует защитное снаряжение (за исключением защитной паховой раковины-бандажа). В составе вида спорта «киокусинкай» существует четыре спортивных дисциплины с незначительным различием в правилах проведения поединков и делении спортсменов на весовые категории. Киокусинкай является одним из самых популярных единоборств в мире.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинский боец стал чемпионом мира по тхэквондо.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.