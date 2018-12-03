Бесплатный показ киноверсии мировой премьеры «Тургенев. Сегодня!» состоится в Казани

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). 4 декабря в Национальной библиотеке РТ состоится бесплатный показ киноверсии мировой премьеры спектакля «Тургенев. Сегодня!», сообщает пресс-служба библиотеки.



Показ пройдет в рамках федерального проекта «Театральная Россия». Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников.

kitaphane.tatarstan.ru



«Тургенев. Сегодня!» – это спектакль-посвящение Ивану Тургеневу в честь его 200-летнего юбилея. В спектакль включены все жанры и виды искусства – театр, кино, музыка, танец, вокал, живопись, видео-арт. Также зритель увидит ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество.



Киноверсию спектакля покажут более чем на 1000 экранах в России и в странах СНГ, а также в Испании, Италии, Польше, Латвии, Азербайджане.

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