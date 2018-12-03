Минниханов: Подготовка к WorldSkills-2019 вступила в активную стадию, важно делать все качественно

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Казани мирового чемпионата WorldSkills-2019, отметив необходимость проведения своевременных и качественных работ.

«Для Республики Татарстан это стратегический проект, подготовка к нему вступила в активную стадию, и все мы понимаем, насколько важно делать все своевременно и качественно», — сказал Минниханов.

Президент РТ сообщил, что 20 — 24 мая 2019 года в Казани состоится финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия). В рамках этого мероприятия будет протестирован международный выставочный центр «Казань Экспо», пройдет работа по всем функциональным направлениям. Рустам Минниханов также напомнил, что мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани 22 — 27 августа 2019 года.

«Общее ожидаемое количество участников, посетителей, гостей соревнований — порядка 200 тысяч человек, ведется работа оперативного штаба и 13 рабочих групп. Сегодня обсудим проблемные вопросы в рамках подготовки к соревнованиям, заслушаем доклады руководителей рабочих групп о ходе подготовки к чемпионату по основным направлениям», — отметил Минниханов.

Как сообщает пресс-служба Президента Татарстана, заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата WorldSkills-2019 прошло в Доме Правительства РТ. В нем приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» («WorldSkills Россия») Роберт Уразов. С докладами о ходе подготовки к чемпионату выступили генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров и министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Было отмечено, что главной соревновательной площадкой чемпионата станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Эта площадка располагается в непосредственной близости от международного аэропорта «Казань», что позволяет минимизировать логистические и организационные трудности, связанные с приездом участников и гостей чемпионата, а также доставкой оборудования. Инфраструктура «Казань Экспо» включает в себя современный конгресс-холл на 3 тыс. мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону на 2 тыс. машиномест и зоны питания.

Для проживания участников и экспертов чемпионата будет использован жилой комплекс «Деревня Универсиады».

Основной культурной площадкой чемпионата будет Skills Culture Park — развлекательный парк, который расположится на территории «Казань Экспо». Церемонии открытия и закрытия чемпионата будут проведены на площадке Центрального стадиона Казани.

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