Объявлена дата открытия казанской Галереи современного искусства после реконструкции

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). 7 декабря после масштабной реконструкции в Казани откроется Галерея современного искусства, входящая в состав Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.

Вход на открытие галереи будет осуществляться исключительно по пригласительным билетам, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ. В торжественной церемонии примут участие представители Русского музея, вдова и дети Игоря Вулоха, художники Дмитрий Грецкий и Рашит Сафиуллин.

Здание 1980 года постройки (Карла Маркса, 57) было закрыто в конце 2017-го. В течение года специалисты укрепляли стены и перекрытия, реконструировали не только выставочные залы, но и хранилища, на всех трех этажах было установлено современное мультимедийное оборудование.

Галерея будет открыта для посещения с 8 декабря. Первыми в обновленных залах будут выставлены проект Культурно-выставочного центра Русского музея «Россия. Реализм. XXI век», выставка «Андрей Тарковский. Художник пространства» совместно с Государственным Русским Музеем, а также ретроспективная экспозиция художника казанского происхождения Игоря Вулоха «Эволюция белого».

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