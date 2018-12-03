Студенты со всей России сразятся в Казани на юбилейном турнире по дзюдо памяти Артема Айдинова

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). 7-8 декабря в Культурно-спортивном комплексе «КАИ-ОЛИМП» состоится X открытый турнир по дзюдо среди студентов памяти Артема Айдинова, сообщает Министерство спорта РТ.

Торжественное открытие соревнований состоится 8 декабря в 11:00 по адресу ул. Чистопольская, 67.

В Юбилейном турнире примут участие студенты со всей страны в весовых категориях: до 60, до 66, до 73, до 81, до 90, до 100, свыше 100 кг.

В церемонии открытия примут участие заместитель Премьер-министра РТ Гафаров Шамиль Хамитович и министр образования и науки РТ Бурганов Рафис Тимерханович, представители Министерства образования и Министерства спорта Татарстана.

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