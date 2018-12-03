(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). МЧС РТ предупреждает о мошенниках, продающих пожарные датчики в несколько раз дороже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Жители республики все чаще сообщают на телефон доверия министерства информацию о том, что в их дома приходят неизвестные и представляются сотрудниками МЧС или газовой службы.

Мошенники предлагают жильцам установить дома пожарные извещатели или датчики утечки газа, а за монтаж одного такого устройства просят от полутора до трех тысяч рублей.

Важно отметить, что стоимость автономного пожарного извещателя варьируется от 350 до 500 рублей. Приобрести датчик можно в любом специализированном магазине, для установки потребуется пара шурупов или скотч.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что сотрудники противопожарной службы при проведении любых проверок всегда находятся в форменной одежде и обязаны предоставлять служебное удостоверение при общении с гражданами. Кроме того, они не занимаются продажей какого-либо оборудования, в том числе противопожарного.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.