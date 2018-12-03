Крупный молочный комплекс на 500 коров открылся в Рыбно-Слободском районе РТ

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Ферма крупного рогатого скота на 500 голов дойного стада открылась в Биектауском сельском поселении Рыбно-Слободского района РТ, сообщает Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан.
30 ноября ведомство выдало заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Комплекс полностью отвечает требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Застройщиком объекта агропромышленного комплекса выступило ООО «Кулон Агро». Общая площадь фермы составляет 6967,2 квадратного метра.