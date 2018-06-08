Рождаемость в Казани снизилась на 3,5%

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). В период с января по сентябрь 2018 года число родившихся казанцев снизилось на 3,5% по сравнению с прошлогодними данными. Текущая отрицательная динамика — следствие «демографической ямы» 90-х годов прошлого века, отмечают эксперты. Цифры были озвучены на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Там отметили — за 9 месяцев с начала года казанский ЗАГС зарегистрировал 15,8 тыс. новорожденных вместо 16,3 тыс. младенцев годом ранее. При этом показатель смертности горожан вырос на 0,2%.

«Снижение рождаемости связано с уменьшением числа женщин фертильного возраста», — отметил докладчик.



Также за отчетный период снизился показатель прироста населения города за счет миграции, отметили на деловом понедельнике.

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