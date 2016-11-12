«WKFGlobalBoxing Champions» намерена организовать в Казани два турнира по единоборствам

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Представители китайской промоутерской организации «WKFGlobalBoxing Champions» проведут переговоры с руководством ледового дворца «Татнефть Арена» об организации двух совместных турниров на казанской площадке, а также посетят финал чемпионата мира «Бои по правилам TNA».

Предполагается, что это будут самостоятельные ивенты, никак не связанные с ежегодным чемпионатом мира «Бои по правилам TNA на Кубок TATNEFT — 2018».

В составе китайской делегации кроме представителей «WKFGlobalBoxing Champions» будут председатель Ассоциации единоборств провинции Цинхай КНР Лю Чен, генеральный директор Тяньцзиньской компании по развитию спорта и физкультуры «Синхэда» Ли Юйхань и генеральный директор общественного питания ООО «Вок Стайл» Чжан Вэньхао.

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