(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Казани в магазине одежды обнаружили подделки под известные бренды более чем на полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что предприниматель незаконно пользовался товарными знаками известных компаний.

В магазине правоохранители нашли контрафактную обувь и спортивную одежду. По предварительным подсчетам, из-за действий бизнесмена правообладателям причинен ущерб на 658 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Нарушителю грозит до двух лет исправительных работ.

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