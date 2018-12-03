(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Казани в магазине одежды обнаружили подделки под известные бренды более чем на полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что предприниматель незаконно пользовался товарными знаками известных компаний.
В магазине правоохранители нашли контрафактную обувь и спортивную одежду. По предварительным подсчетам, из-за действий бизнесмена правообладателям причинен ущерб на 658 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Нарушителю грозит до двух лет исправительных работ.