Картины с ночной Елабугой увидят жители города в Библиотеке Серебряного века

(Елабуга, 3 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Библиотеке Серебряного века Елабуги 7 декабря откроется выставка фотографий «Ночью в городе». Автором экспозиции является елабужский поэт, фотохудожник, лауреат премии им. М. Цветаевой Евгений Поспелов.

Всего на выставке будут представлены 50 работ, где запечатлены виды Елабуги. Каждый сможет открыть для себя что-то новое и необычное в знакомых окрестностях города, которые по-особенному преображаются в свете фонарей.

Кроме того, в серии фотографий «Венок сонетов» 15 видов ночной Елабуги сопровождаются стихами Евгения Поспелова.



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