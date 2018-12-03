Премьер-министр Башкортостана подал в отставку

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов подал в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает «Башинформ».

«Это было его желание. Я, честно признаюсь, его отговаривал. Рустэм Марданов переходит на работу в систему Центрального банка. Надеюсь, что очень скоро мы узнаем о Вашем назначении», — прокомментировал решение Рустэма Марданова врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

Он поблагодарил Марданова за хорошую работу и вручил ему орден Салавата Юлаева.

Ранее в СМИ сообщалось, что Рустэм Марданов займет пост руководителя Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Рустэм Марданов занимал пост Премьер-министра Правительства Башкортостана с 2015 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.