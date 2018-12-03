Коллектив ПАО «Таттелеком» выражает соболезнования близким в связи с кончиной Рустама Закуанова

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). 2 декабря после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 61 года ушел из жизни поэт Рустам Газизянович Закуанов, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая.

Рустам Газизянович родился 25 мая 1957 года, закончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Депутат Государственного Совета Республики Татарстан третьего созыва (2004 – 2009 гг.) от Азнакаевского одномандатного избирательного округа № 39, член партии «Единая Россия». Работал заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани». Являлся заслуженным работником сельского хозяйства Республики Татарстан и заслуженным работником культуры Республики Татарстан. Имеет благодарственные письма Президента РТ.

Активно занимался общественной деятельностью, являлся членом Союза журналистов Республики Татарстан, членом Союза писателей Республики Татарстан.

С 2009 года Рустам Газизянович Закуанов трудился в ПАО «Таттелеком», занимал должность руководителя пресс-службы компании.

Светлая память об этом ярком труженике, добром, отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах.

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