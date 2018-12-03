В Набережных Челнах сгорело заведение, где торговали шашлыком и шаурмой

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах загорелась шашлычная, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в здании № 3 на Трубном проезде случился пожар.

На месте пожарные ПСЧ № 56 отметили, что дым валит из окон и дверного проема помещения, в котором торгуют шашлыком и шаурмой. Хозяин заведения рассказал, что внутри никого нет.

Через шесть минут пожар на площади 18 квадратных метров был потушен. В результате сгорела бытовая техника, пострадала столовая мебель и внутренняя обшивка помещения.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.

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