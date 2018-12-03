Коттеджный поселок «Примавера» объявил об официальном старте продаж

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казани официально стартовали продажи в городском коттеджном поселке «Примавера». Жителям столицы РТ больше не придется идти на компромиссы — теперь для них доступен городской комфорт и все плюсы загородного жилья.

С практической точки зрения, «Примавера» — это более 100 коттеджей и 50 таунхаусов, постройки расположились на участках размером от 4 до 16 соток. По словам создателей поселка, главное его преимущество — редкое для нашего времени сочетание загородной жизни среди леса и чистого воздуха, а также современной городской инфраструктуры и коммуникаций.

«Мы построили дороги и ввели в эксплуатацию все инженерные коммуникации. В итоге для наших жильцов доступен магистральный газопровод, водозаборный узел с системой подготовки воды, а также полноценная городская канализация», — отметили авторы проекта. Они подчеркнули — благодаря продуманному расположению «Примаверы» добраться из собственного коттеджа прямо до центра мегаполиса можно всего за 15 минут.

Поселок расположен в Приволжском районе Казани на 11-м километре Оренбургского тракта. Отсюда одинаково легко доехать как в центр татарстанской столицы, так и в казанский аэропорт. А прямо напротив расположился известный городской символ — пилон в виде буквы «М». Еще один важный факт — до ближайшей станции метро «проспект Победы» всего 10 минут езды.

«„Примавера“ — это один из немногих поселков, расположенных в городской черте. Сам поселок окружен лесом, но совсем неподалеку есть вся городская инфраструктура: торговые комплексы, кинотеатры, спортивные площадки, медицинские учреждения и социальные объекты», — рассказал журналистам гендиректор застройщика Павел Кострикин.

При этом он подчеркнул — все коттеджи поселка отвечают самым современным стандартам качества, в основе домов применялись продуманные и удобные решения планировки. Все это дает каждому жильцу «Примаверы» возможность ощутить на себе преимущества загородного уюта и комфорта мегаполиса.