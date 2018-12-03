В Альметьевске открылся новый сезон «Зимней культурной среды города»

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Альметьевске вновь стартовал проект «Зимняя культурная среда города». В течение всего зимнего сезона каждую субботу культурно-развлекательные мероприятия для всей семьи будут проходить на пяти площадках города, сообщает пресс-служба Альметьевского района.



Программа задействует скверы «Яшьлек» и 60-летия Альметьевска, городской парк имени 60-летия нефти Татарстана, площадку около центрального здания компании «Татнефть» и территорию спортивного центра «Теннис-сити».





1 декабря в сквере «Яшьлек» состоялась культурно-развлекательная программа «Снежный городок», а в сквере 60-летия Альметьевска прошла развлекательная программа для всей семьи «Зимние узоры».



В сквере «Каракуз» артисты Альметьевского уличного театра представили спектакль «Сердце дракона», а ходулисты «Красные шуты» устроили шествие, также работала игровая зона «Играйбург».





В городском парке имени 60-летия нефти Татарстана все желающие могли присоединиться к интерактивной программе «Зимний интенсив», специалисты школы танцев FunkyPeople провели мастер-классы. На территории спортивного центра «Теннис-сити» была организована программа «Зимние забавы в стране Сказок».

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