На форуме в Москве презентуют волонтерскую программу WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). 3-4 декабря на Международном форуме добровольцев в Москве представят волонтерскую программу WorldSkills Kazan 2019, сообщает пресс-служба чемпионата.

Форум, который соберет 15 тысяч волонтеров из России и других стран, приурочен к национальному и международному дню волонтера. В мероприятии примут участие руководители социальных проектов разной направленности, участники гуманитарных миссий ООН, экозащитники, волонтеры международных организаций (Красного Креста, ЮНИСЕФ, AIESEC и других) и крупных спортивных событий (Олимпиад в Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхенчхане, Формулы-1).

«На площадке форума будет организован выездной центр рекрутинга волонтеров мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани 22 — 27 августа 2019 года. Всего в рамках проведения соревнований планируется привлечь 3,5 тысячи волонтеров из России и других стран по более чем 20 функциональным направлениям», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время подано более 12,1 тыс. заявок из более чем 70 стран. До конца марта 2019 года в Казани и ресурсных центрах по набору волонтеров по всей стране отбирают кандидатов, которых затем начнут обучать.

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