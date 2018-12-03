(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Зеленодольске мужчина с ножом ворвался в пекарню и украл с прилавка выпечку, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мужчина потребовал у сотрудницы открыть кассовый аппарат, но 35-летняя женщина отказалась отдать грабителю наличные.

Вскоре полицейские задержали 31-летнего подозреваемого, им оказался житель Пестречинского района.

Правоохранители выяснили, что задержанный выпил в тот день две бутылки водки со своим знакомым, а на продолжение застолья денег не хватило. Тогда он попытался ограбить магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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