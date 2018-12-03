(Набережные Челны, 3 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). За десять месяцев с начала года уровень уличной преступности в Набережных Челнах снизился на 7,4 процента, сообщил на деловом понедельнике руководитель муниципальной полиции Автограда Мударис Минегалиев.

Муниципальные полицейские оказали содействие в раскрытии 14 преступлений, занимались розыском несовершеннолетних, убежавших из дома, поставили на учет 286 подростоков-нарушителей.

Минегалиев также сообщил, что его подопечные участвовали в задержании 93 граждан, против которых возбуждено 35 уголовных дел. Проверили 17 тысяч человек, из которых, как выяснилось, 11 находились в розыске.

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