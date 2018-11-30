У двоих казанцев нашли ВИЧ благодаря экспресс-тесту

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в Казани выявило два положительных результата. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии.

«В 2018 году во время профилактических акций в экспресс-тестировании на ВИЧ-инфекцию в Казани приняли участие 1769 человек. Выявлено два положительных результата», — отметил руководитель Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.

Пройти тестирование можно было добровольно и бесплатно в СПИД-центре, а также в «Татнефть-Арене» во время хоккейного матча «Ак Барс» — «Локомотив» или в торговом центре «МЕГА».

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