Рустама Минниханова ждут в Финляндии конференция Slush и встреча с Президентом Саули Ниинистё

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит Финляндию с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого проведет переговоры с Президентом Саули Ниинистё, встретится с представителями деловых кругов, соотечественниками, станет участником крупнейшей в Евросоюзе конференции стартапов Slush. Об этом сообщили «Татар-информ» в пресс-службе главы республики.

«Визит Президента РТ Рустама Минниханова в Финляндию сегодня ожидается во второй половине дня», – сказали в пресс-службе.

В первый день у Рустама Минниханова запланирована встреча с представителями татарской общины, проживающими в Финляндии. Ожидается, что это будет неформальная беседа за чашкой чая, на встречу приглашены порядка 150 человек. На сегодняшний день в Финляндии проживает около 950 татар, все они живут преимущественно в Хельсинки. Среди членов диаспоры есть как представители бизнеса, так и государственные служащие.

Во вторник, 4 декабря, ожидается встреча Президента РТ с деловыми кругами Финляндии в рамках круглого стола «Татарстан – Финляндия». К общению приглашены компании, работающие в области электроэнергетики, промышленности, сервисных услуг, а также производители мебели, моющих средств, шипов для автомобильных шин. Как ранее сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, это те компании, которым могут быть интересны инвестиции в Татарстан, совместные проекты. «Основную задачу мы видим в том, чтобы финский бизнес выходил на рынок России через Татарстан», – отметила она.

Также во вторник Президент РТ планирует принять участие в открытии всемирной конференции стартапов Slush. Это крупнейшая в Западной Европе конференция для молодых предпринимателей, она ежегодно собирает около 15 тысяч участников со всего мира. На полях форума будут обсуждать состояние европейских технологий, и какие перспективы есть в этом направлении. Ожидается встреча с генеральным директором этой конференции, и в рамках мероприятия будет полноценная встреча с министром экономики Финляндии.

В ходе визита в Финляндию у Рустама Минниханова также запланирована встреча с рядом крупных компании. В числе прочего будет обсуждаться возможность участия финской Fortum Corporation в модернизации Заинской ГРЭС.

Заключительным мероприятием деловой программы Рустама Минниханова в Финляндии станет встреча с Президентом этой страны Саули Ниинистё. Планируется обсуждение перспектив российско-финляндского долгосрочного сотрудничества, в том числе и на региональном уровне.

По итогам 2017 года торговый оборот между Татарстаном и Финляндией составил 560 млн долларов США с ростом в 1,5 раза. За 9 месяцев 2018 года объем взаимного товарооборота превысил 346 млн долларов.

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