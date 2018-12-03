С января по сентябрь средняя зарплата казанцев выросла до 43,2 тыс. рублей

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). За 9 месяцев с начала года среднемесячная зарплата казанцев выросла до 43 тыс. 222 рублей. Номинальный рост показателя составил 10,1%, реальный (с учетом инфляции) 7,8%. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии города озвучил глава Комитета экономического развития Артур Валиахметов.

«Максимальная оплата труда сохраняется у работников финансовой сферы (54,3 тыс. рублей), а также в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (56,6 тыс. рублей)», — отметил Валиахметов.

Он добавил — благодаря выполнению майских указов Президента РФ и увеличения оплаты труда казанцев в прошедшем мае темпы роста средней зарплаты в городском здравоохранении и образовании по-прежнему превышают среднегородские. На сегодняшний день они находятся на уровне 39,3 тыс. и 32,4 тыс. рублей соответственно.

«С начала года были погашены долги по зарплате перед 1,9 тыс. сотрудников 16 предприятий на сумму 103 млн рублей. Для снижения задолженности и легализации „серого рынка“ труда на регулярной основе проходят заседания городской и территориальных комиссий», — сообщил докладчик.

По его словам, всего прошло 127 заседаний таких комиссий, на них рассмотрели работу 775 казанских организаций. Нарушения нашли у 278 из них, в 34 случаях информацию направили в прокуратуру. В итоге с января по сентябрь текущего года более 2,7 тыс. казанских работников вышли из «серой зоны» и получили трудовые договоры.

«Еще с 9,8 тыс. жителей татарстанской столицы работодатели заключили договоры и дополнительные соглашения об увеличении зарплаты», — заключил спикер.

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