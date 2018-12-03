Нижнекамская лыжница обогнала 67 соперниц на гонках этапа Кубка России

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Представительница спортивного клуба «Нефтехимик» Диляра Сабирзянова завоевала «бронзу» на этапе Кубка России по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Соревнования прошли 2 декабря в Красноярске. В них приняло участие 70 спортсменок из разных уголков России.





На дистанции 10 км свободным стилем нижнекамская лыжница финишировала третьей, показав лучший результат среди десяти татарстанок, участвовавших в гонке.



Это вторые состязания сезона, в которых участвует мастер спорта международного класса из Нижнекамска. В конце ноября в Вершине Теи Диляра Сабирзянова испытала свои силы на всероссийских стартах.

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