Советский район оказался самым ВИЧ-инфицированным в Казани

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Казани обнародовали показатели ВИЧ-инфицированности по районам города. Соответствующие данные привел на деловом понедельнике в мэрии руководитель Управления здравоохранения по столице Татарстана Ильнур Халфиев.

Больше всего ВИЧ-инфицированных (23,4%) в Советском районе Казани, на втором месте в антирейтинге – Приволжский район (20,5%), на третьем – Ново-Савиновский с 19,1%.

Самые низкие показатели зараженности ВИЧ-инфекцией зарегистрированы в Вахитовском (4,8%) и в Московском (9,2%) районах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 2017 год заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Казани снизилась на 18%.

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