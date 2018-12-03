Средняя зарплата в Набережных Челнах за год выросла на 12%

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах за десять месяцев 2018 года средняя зарплата выросла на 12,2% и достигла уровня в 36 тыс. 181 рубль. Об этом пишут «Челнинские известия» со ссылкой на данные исполкома Автограда.

Индекс промышленного производства Набережных Челнов увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничная же торговля в Автограде выросла на 3,5% в сопоставимых ценах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по данным агентства РИА Рейтинг, Татарстан занял 40-е место среди регионов России по размеру и распределению зарплат.

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