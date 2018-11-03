Розница Казани за девять месяцев выросла на 7,4%

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). За девять месяцев с начала года оборот розницы в Казани вырос на 7,4% по сравнению с прошлогодними показателями и достиг уровня в 385,4 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана рассказал глава Комитета экономического развития Артур Валиахметов.

«Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса принадлежит организованной розничной торговле. Казань остается привлекательной для крупных ритейлеров и логистических компаний», – отметил Валиахметов.

Он добавил, что ростом торгового оборота Казань во многом обязана своему участию в организации чемпионата мира по футболу. В сфере общепита оборот вырос на 9,3%, отметил спикер.

«Сводный индекс потребительских цен на все товары и платные услуги составил 102,2%», – заключил докладчик.

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