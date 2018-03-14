Индекс промпроизводства Казани за девять месяцев вырос на 6,4%

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). За девять месяцев с начала 2018 года индекс промышленного производства Казани вырос на 6,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал председатель Комитета экономического развития Артур Валиахметов.

По словам докладчика, за это время крупные и средние городские предприятия отгрузили товаров, а также выполнили работ и услуг на 220 млрд рублей – с прошлого года показатель вырос на 7,5%.

«Заметный рост показали производители пищевых продуктов (54,7%), машин и оборудования (25,8%), бумаги (18,2%), а также предприятия, выпускающие металлические изделия (14,7%) и сетевые компании (13,9%)», – сообщил Валиахметов.

Он добавил, что лидерами производства оказались БКК, Хлебзавод № 2, «Вакууммаш», Компрессорный завод, КМПО и другие предприятия. Рост производительности во многих случаях обеспечили модернизация мощностей и выпуск новой продукции.

«Обновление производительной базы казанских предприятий отразилось в позитивной инвестиционной динамике. С начала года в экономику привлечено 106,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, это на 2,6% больше прошлогодних уровней», – отметил чиновник.

Он добавил, что по этим показателям Казань занимает второе место среди городов-миллионников после Екатеринбурга. При этом значительная доля городских инвестиций оказалась сконцентрирована в строительстве и операциях с имуществом.

В заключение Валиахметов рассказал о налоговых платежах в столице Татарстана. Поступления налоговых платежей в городской бюджет от малого и среднего бизнеса (без учета НДФЛ) на 1 октября превысили 1,8 млрд рублей. Это на 13,5% выше уровня прошлого года, резюмировал спикер.

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