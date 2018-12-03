Штрафы за задержку бухгалтерской отчетности могут вырасти в 140 раз

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Максимальный размер штрафов за непредоставление и задержку бухгалтерской отчетности может увеличиться в 140 раз – с 5 тыс. рублей до 700 тыс. Об этом пишет газета «Ведомости».

Соответствующие поправки в КоАП РФ подготовило Министерство финансов России. Новые правила должны начать действовать с 2021 года.

Сейчас бизнесмены должны в течение трех месяцев после составления сдавать бухгалтерскую отчетность в налоговые инспекции и Росстат. Последний отвечает за наполнение государственного информационного ресурса, отмечает издание.

Однако в соответствии с подписанными Президентом РФ Владимиром Путиным поправками в законе о бухгалтерском учете с 2020 года осуществлять контроль этого ресурса будет уже не Росстат, а Федеральная налоговая служба.

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