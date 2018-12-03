Россияне с начала года потратили на покупку автомобилей почти 2 трлн рублей

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). С начала 2018 года жители России потратили на приобретение автомобилей примерно 1,93 трлн рублей. Об этом со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» пишут «Невские новости».

При этом по оценке экспертов четверть от этой суммы россияне направили на покупку машин премиум-класса, тогда как на массовые авто пришлись три остальные четверти.

Наиболее популярными в первые девять месяцев года среди жителей РФ оказались автомобили южнокорейской марки KIA, на приобретение которых потратили 232,5 млрд рублей.

Второй по популярности стала японская Toyota с продажами на 210,3 млрд рублей, а третьей – российская Lada с 171,2 млрд рублей.

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