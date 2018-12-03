Власти намерены усилить контроль за маркировкой товаров

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Власти России планируют усилить контроль за системой маркировки товаров, которая в будущем охватит заметную долю товарных потоков в стране. Об этом пишет газета «Ведомости».

По информации издания, подготовить концепцию поручил Минпромторгу еще в конце октября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Однако ее подготовка затормозилась из-за споров о том, кто будет контролировать систему.

В итоге было решено, что система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС). Содержащаяся в ней информация будет принадлежать государству, а бизнес получит недискриминационный доступ к обработанным данным (но не к необработанным).

От идеи разделить функции маркировки товаров и оператора данных в Правительстве отказались. Единым оператором будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выполняющий эту функцию с конца 2017 года.

Пока ЦРПТ маркирует табак и обувь, вскоре начнет маркировать лекарства, а в 2019 году – еще 12 различных категорий товаров. Полноценно система маркировки должна будет заработать к 2024 году. Стоимость маркировки одного товара равняется 50 копейкам.

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