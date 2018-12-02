Сабинский район стал победителем на чемпионате РТ по волейболу

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Мензелинске состоялось награждение победителей чемпионата Татарстана по волейболу среди сильнейших мужских команд из сельских районов, проходившего в детско-юношеской спортивной школе «Юбилейный», пишет газета «Мензеля».



Победив в финальной схватке хозяев, «золото» завоевали волейболисты из Сабинского района. Команда Мензелинского района – на втором, а Буинского района – на третьем месте.

Награды вручала заместитель руководителя исполкома Мензелинского района Нэля Бикеева.

Среди женских команд победительницами стали волейболистки Мамадышского района, второе место завоевал Сармановский район, третье место – Буинский район, четвертыми стали спортсменки из Мензелинского района.

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