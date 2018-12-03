«Элекон» о конфликте с «МиГом»: Срыва поставок не было

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Казанский завод «Элекон» не нарушал сроки поставок соединителей АО «Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили на предприятии.

«Официально заявляем, что нарушения сроков поставки продукции АО “Завод Элекон” в адрес корпорации не было. Также категорически недопустимым для нас является срыв поставок в адрес любого из клиентов», – отметили на «Элеконе».

Спор между двумя предприятиями рассматривался в Арбитражном суде Татарстана. Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» потребовала с казанского завода «Элекон» неустойку в размере 3,5 млн рублей за просрочку поставки деталей. Стороны решили урегулировать конфликт миром.

По словам представителя компании, смещение сроков было вызвано проблемами с оснасткой на производстве завода-партнера. Однако детали уже поставили «МиГу» в полном объеме, и задержки по выпуску самолетов в корпорации не произошло, заявили на казанском заводе.

На данный момент между заводом и корпорацией «МиГ» заключено несколько договоров на комплексную поставку соединителей, в которую входит продукция многих крупных заводов России, заметили на «Элеконе».

«Партнерские отношения между АО “Завод Элекон” и корпорацией “МиГ” измеряются десятилетиями, подтверждаются качественным выполнением двусторонних обязательств и являются надежными и нерушимыми», – резюмировали на казанском предприятии.

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