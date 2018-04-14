В Татарстане 390 тыс. налогоплательщиков воспользовались льготой на шесть соток

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане 390 тыс. налогоплательщиков (пенсионеров, инвалидов и представителей ряда других категорий) воспользовались льготой в виде уменьшения налога, начисленного за шесть соток земли. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по РТ Елена Корчагина.

«Данной льготой в этом году воспользовались 390 тыс. наших налогоплательщиков, общая сумма льготы составила 187 млн рублей. То есть используется данная льгота достаточно активно», – заметила собеседница агентства.

Если площадь земельного участка составляет не более 600 кв. метров, земельный налог не взимается, а если площадь земельного участка превышает 600 кв. метров, земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

«Отмечу, что данная льгота предоставляется в отношение одного земельного участка, находящего в собственности у физического лица. Соответственно, второй земельный участок будет облагаться в общеустановленном режиме», – добавила Корчагина.

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