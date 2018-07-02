Татарстанцы задолжали налоговикам около 1,5 млрд рублей

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Жители Татарстана задолжали налоговикам около 1,5 млрд рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по РТ Елена Корчагина.

«На сегодняшний день общая сумма задолженности у граждан за предыдущие налоговые периоды составляет порядка 1,5 млрд рублей», – пояснила она.

В УФНС напомнили, что если физлицо своевременно не исполнит обязанность по уплате налога, уже с 4 декабря ему начнут начисляться пени. Их размер равняется одной трехсотой целевой ставки Центробанка.

«На портале госуслуг реализована возможность информирования граждан о наличии задолженности. Задолженность возникнет только в том случае, если налогоплательщик своевременно не уплатит имущественные налоги – то есть это произойдет после 4 декабря. Соответственно, сегодня сумма налога, которую нужно уплатить, не является задолженностью, и она не подлежит отражению на портале госуслуг», – уточнила собеседница агентства.

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