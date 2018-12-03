Налоговая служба РТ планирует собрать с физлиц 6,8 млрд рублей налогов за 2017 год

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану планирует собрать с физических лиц 6,8 млрд рублей налогов за 2017 год. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по РТ Елена Корчагина.

«Подводя итоги налогового учета, отмечу, что мы охватили 2,2 млн граждан, которым исчислены имущественные налоги на общую сумму 6,8 млрд рублей», – сказала она.

Из этой суммы 3,9 млрд рублей приходится на транспортный налог, на земельный налог – 1,1 млрд рублей, а на налог на имущество – 1,8 млрд рублей. Согласно оперативным данным УФНС, на сегодня в консолидированный бюджет республики поступило от физических лиц более 4 млрд рублей начисленных за 2017 год налогов.

Основная часть, 1,6 млн, жителей Татарстана получили извещения о начисленных налогах в почтовых отделениях. А 600 тыс. граждан, являющихся пользователями личного кабинета налоговой службы, уже в конце августа получили налоговые документы в электронном виде.

В прошлом году УФНС по РТ собрало 6,2 млрд рублей налогов с физлиц, добавила собеседница агентства.

Не позднее 3 декабря 2018 года россиянам необходимо заплатить несколько налогов за 2017 год. Речь идет о земельном и транспортном налоге, а также о налоге на имущество физических лиц.

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