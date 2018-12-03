В ИА «Татар-информ» расскажут о премьерах в театре кукол «Экият» в преддверии 85-летия

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 3 декабря, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная премьерам, которые готовит для зрителей театр кукол «Экият» в преддверии 85-летия.

В мероприятии примет участие директор Татарского государственного театра кукол «Экият», заслуженный работник культуры РФ и РТ Роза Яппарова, главный режиссер Татарского государственного театра кукол «Экият», заслуженный деятель искусств РФ и РТ Ильдус Зиннуров, заслуженный артист РТ Юрий Чуктиев, артист-кукловод Рузиля Нуриева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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